Натовский F-18 сблизился с самолетом Шойгу не зная, что там министр

Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу для его идентификации, сообщили ТАСС в пресс-службе альянса. НАТО подчеркнуло, что, как только самолет идентифицировали, истребитель вернулся на базу.

«Самолеты из миссии "воздушной полиции" НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. НАТО не имело информации, кто на борту российского самолета»,— сообщили в НАТО.

Днем 13 августа российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет министра обороны летел из Калининграда в Москву, где Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота.