Меркель считает Россию виновной в расторжении ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель считает Россию виновной в расторжении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, договор, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа.

Договор о РСМД, заключенный между СССР и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

«Я очень сожалею о том, что Россия явно нарушила Договор о РСМД и тем самым дала основание для расторжения этого договора»,— сказала канцлер на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По словам канцлера, в ближайшие несколько лет Германия совместно с НАТО будет добиваться дальнейшего ограничения вооружений.

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Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение США выйти из ДРСМД и обвинил Россию в нарушении договора.

Кто и что потеряет от аннулирования ДРСМД, читайте в материале “Ъ” «Бездоговорная цена».