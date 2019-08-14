Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз

Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа». Это уже третий арест депутата за последние три недели.

«За последние 17 суток я находился на свободе менее минуты. Я считаю это дело политическим»,— прокомментировал свой арест господин Янкаускас, несогласный с предъявленным обвинением. Муниципальный депутат был задержан накануне, 13 августа, на выходе из спецприемника.

Константина Янкаускас арестовали на основании составленного ранее протокола об организации акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) за призыв на Facebook выйти на акцию 3 августа. По его мнению, такое решение суда дестабилизирует политическую обстановку в Москве.

Также незарегистрированный депутат сказал журналистам, что рапорты полицейских, которые его задерживали, повторяют друг друга «вплоть до ошибок и знаков препинания».

Константин Янкаускас, которому было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму, подал жалобу на решение окружной комиссии в ЦИК. Жалоба рассмотрена еще не была.

3 августа прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На митинге с лозунгом «Вернем себе право на выборы» был задержан 1001 человек. Через неделю, 10 августа, состоялась разрешенная московскими властями акция, собравшая, по разным оценкам, от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Новые акции планируются 17 и 24 августа, они пока не санкционированы.

О том, как прошла акция 3 августа, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».

О результатах рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов читайте в интервью Эллы Памфиловой “Ъ FM”.