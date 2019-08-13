Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа. По словам полицейских, господина Янкаускаса везут в ОВД «Южное Бутово», сообщила жена политика в Twitter.

Адвокат Василий Кушнир рассказал ТАСС, что на господина Янкаускаса составили протокол по ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия) за призыв выйти на несанкционированную акцию 27 июля. По его словам, господину Янкаускасу грозит арест на 30 суток. Суд назначен на 14 августа.

В конце июля суд отправил господина Янкаускаса под арест на семь дней за организацию несанкционированной акции 27 июля. Он вышел из спецприемника 3 августа, но спустя два дня его вновь арестовали за твит про несанкционированную акцию в Новопушкинском сквере.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1,3 тыс. задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы 14 человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. 10 августа состоялась санкционированная акция, собравшая, по разным оценкам от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Новые акции планируются 17 и 24 августа, они пока не санкционированы.

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».