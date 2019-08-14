Задержанные 10 августа рассказали о допросе следователями под видом юристов «Агоры»

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) устроили допрос задержанным 10 августа, представившись правозащитниками «Агоры», сообщили журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и маркетолог Зинаида Гилязова в Facebook. Глава «Агоры» Павел Чиков заявил, что «объективных подтверждений» истории нет.

Екатерина Максимова и Зинаида Гилязовабыли были вместе задержаны после санкционированного митинга на проспекте Сахарова, когда шли на вечеринку. Как рассказала госпожа Гилязова, их с подругой задержали в районе Лубянки после митинга и увезли в ОВД «Котловка». Они отрицали участие в акции, но на них все равно составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил митинга участником).

В ОВД сотрудники полиции якобы предложили девушкам поговорить с правозащитниками из «Агоры». «СК изображали добрых полицейских, были вежливы, лезли во все подряд. Задавали вопросы о семье, работе, просили контакты»,— написала госпожа Гилязова. Она добавила, что сотрудники СКР фотографировали их татуировки в качестве особых примет, некоторым предлагали снять отпечатки пальцев.

Ранее «ОВД-инфо» сообщал, что в ОВД «Котловка» в ночь после акции протеста работали сотрудники СКР.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что «объективных подтверждений» тому, что сотрудники СКР представились адвокатами «Агоры» нет. «Все работающие с ''Агорой'' адвокаты — публичные персоны. История яйца выеденного не стоит»,— написал он.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. Последняя акция протеста — разрешенная — состоялась 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. человек, «Белый счетчик» сообщил о почти 60 тыс. Очередная акция может состояться 17 августа, но московская мэрия уже отказалась санкционировать шествие.

После одной из протестных акций, 27 июля, СКР возбудил уголовное дело, по которому 12 августа арестовали уже 14-го фигуранта.

О реакции Кремля на протестные акции в Москве — в материале “Ъ” «Президент обращает внимание на происходящее».