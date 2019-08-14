Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском увеличилось до 40

В результате взрывов и пожара на военных складах в Ачинском районе Красноярского края пострадало 39 человек, один погиб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального Минздрава, сейчас в стационарах Красноярска и Ачинска находится восемь пострадавших при взрывах.

«По данным утренней сводки, общее количество пострадавших от ЧС — 40 человек, 15 — во время первых взрывов, то есть 14 пострадавших и один погибший, и 25 — во второй раз»,— сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».