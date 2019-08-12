Число пострадавших при серии взрывов боеприпасов под Ачинском увеличилось до 33

Минздрав Красноярского края сообщил, что общее количество пострадавших в результате взрывов на военном полигоне под Ачинском выросло до 33 человек. Ранее сообщалось о 31 пострадавшем и об одном погибшем. Сейчас в Ачинской межрайонной больнице находится трое пострадавших.

По данным ведомства, 5 августа в результате первой волны взрывов пострадало 14 человек, один погиб на месте. Шесть человек были госпитализированы. После подрывов снарядов в ходе работ по разминированию за медицинской помощью обратилось 18 человек, семь из них были госпитализированы.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».