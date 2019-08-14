Организаторы отменили марш в поддержку сестер Хачатурян 17 августа

Заявители марша в поддержку сестер Хачатурян объявили, что 17 августа мероприятия не будет. «Мы подали уведомление на массовый пикет 18.08. Ответ на уведомление мы получим только ближе к вечеру пятницы. Как только будет информация — все напишем»,— сообщила активистка Мария Серебрякова в Facebook.

Напомним, 6 июля на Болотной площади в Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян. Была задержана женщина, стоявшая в одиночном пикете, и три представителя закрытой группы «Мужское государство». 4 августа состоялся митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге, он собрал около 1 тыс. участников.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, который, по их утверждению, на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Им вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны.

О реакции на дело читайте в публикации “Ъ FM” «Нельзя исключать, что суд примет половинчатое решение».