В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

В Москве на Болотной площади прошла акция в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным «ОВД-Инфо», на акции была задержала женщина, которая стояла в одиночном пикете.

По информации «Новой газеты», также были задержаны три представителя закрытой группы «Мужское государство».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, который, по их утверждению, на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Им вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать на 6 июля акцию в поддержку сестер.

О реакции на дело читайте в публикации “Ъ FM” «Нельзя исключать, что суд примет половинчатое решение».