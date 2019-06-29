Лидеры G20 выступили за свободную торговлю и реформу ВТО

Лидеры G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Осаке. В документе подтверждается стремление к свободной, честной, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговле и созданию условий для инвестиций. Участники саммита подчеркнули, что «международная торговля и инвестиции представляют собой важный двигатель торговли, производительности, инноваций и развития».

«Мы подтверждаем нашу поддержку необходимым реформам Всемирной торговой организации для улучшения ее функций. Мы будем конструктивно сотрудничать с другими членами ВТО. К тому же мы признаем дополняющую роль двусторонних и региональных соглашений о свободной торговле, согласующихся с ВТО. Мы будем работать над едиными правилами игры, содействуя созданию благоприятных условий для бизнеса»,— приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита в Японии отметил, что «в "двадцатке" присутствуют самые разные мнения», однако, важно, что лидерам стран удалось «выработать общие подходы ко многим проблемам», направив усилия на точки соприкосновения позиций.

Также господин Абэ подчеркнул, что страны «двадцатки» несут огромную ответственность за окружающую среду, но к решению глобальных проблем должен подключиться весь мир. «Сейчас на этом саммите страны "двадцатки" сплотились и разделили мнение, выраженное в плане "Osaka Blue Ocean Vision", о том, чтобы к 2050 году сократить выброс пластикового мусора в океан до нуля. Это большой шаг для решения этой проблемы. Мы рамочно договорились и о его осуществлении»,— рассказал японский премьер-министр.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита отметил, что на нем не было принято «прорывных решений», но все участники подтвердили стремление «работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО». Он отметил, что этот факт сам по себе является «позитивом». «Есть определенный позитив и в американской позиции, в том, что американцы заявили свою готовность работать над экологической повесткой, но по своей программе. То, что американцы сказали, что хотят вносить свой вклад в решение экологических проблем, мне кажется, это тоже можно отнести к позитивным моментам»,— добавил российский президент.

Накануне на саммите G20 состоялась встреча президентов России и США. По итогам встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что оба лидера намерены продолжать диалог «на высшем уровне».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».