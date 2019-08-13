Участника акции 10 августа обвинили в неоднократных нарушениях на митингах

Константину Котову, задержанному на прошедшей в Москве 10 августа несогласованной акции, предъявлено обвинение по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Единственным осужденным по этой статье был гражданский активист Ильдар Дадин. Его арестовали в 2015 году, он провел в СИЗО и колониях более 750 дней.

По данным Следственного комитета России (СКР), Константин Котов неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения акции). Мужчина был задержан «при попытке скрыться», утверждает СКР. Как считает следствие, действия господина Котова направлены «на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства» и «носят умышленный характер».

Задержанный свою вину не признает, заявила ТАСС его адвокат Мария Эйсмонт. Избрание меры пресечения состоится завтра, 14 августа.

10 августа в столице прошла санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым Центризбирком отказал в регистрации. Участники акции также призывали освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несанкционированного митинга 27 июля. По данным «Белого счетчика», на августовскую акцию пришло почти 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга часть его участников пошли на «мирную прогулку», на которой было задержано более 200 человек. Некоторые из них уже помещены под арест.

Как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».