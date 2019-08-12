У СПЧ возникли вопросы к задержаниям на акции 10 августа

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что к участникам санкционированного митинга 10 августа в Москве нет претензий, а некоторые задержания после митинга на не санкционированной властями «прогулке» вызывают вопросы. Члены СПЧ лично видели задержания, мотивы которых были «неочевидны».

«Я видел лишь видеокадры отдельных задержаний и возмущен, в частности, тем, как сотрудник полиции ударил девушку в живот, а двое других сотрудников полиции задерживали инвалида с диагнозом ДЦП. Это не укладывается ни в какие представления о том, как должна себя вести полиция на публичных мероприятиях»,— сказал господин Федотов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что об этих случаях будет доложено президенту.

Он при этом отметил, что не видит в несанкционированных «гуляньях» после акции ничего хорошего, поскольку это провокация правоохранительных органов. Однако они, в свою очередь, не должны на нее поддаваться. «Все действия должны соответствовать требованиям закона. А закон дает исчерпывающий перечень оснований для задержаний»,— заявил глава СПЧ.

10 августа прошел разрешенный властями митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. На нем также звучали призывы освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после несанкционированного митинга 27 июля. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Следующая акция запланирована на 17 августа.

Причиной протестов стало то, что многим оппозиционным кандидатам, в числе которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие, отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Они считают, что результаты проверки их подписей были сфальсифицированы, чтобы не допустить их к участию в выборах. Они подали жалобы в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказы.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».