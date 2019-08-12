Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

Аналитики банка Goldman Sachs полагают, что торговая война США и Китая может привести к рецессии американской экономики. В аналитической записке банка, на которую ссылаются Reuters и Bloomberg, отмечается, что Goldman Sachs не рассчитывает на то, что Вашингтон и Пекин смогут заключить торговое соглашение до выборов президента США в 2020 году.

В связи с более значительным, чем ожидалось, влиянием торговой войны на экономику Goldman Sachs понизил прогноз экономического роста в США в четвертом квартале текущего года на 0,2 процентного пункта, до 1,8%. Экономисты полагают, что сложившаяся ситуация может заставить частные компании Соединенных Штатов сокращать расходы и объем инвестиций.

Напомним, на саммите G20 президент США и председатель КНР достигли торгового перемирия. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США.

О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».