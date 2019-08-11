10 августа в Венесуэле начали собирать подписи против санкций США, передает VTV. «Мы принесем миллионы подписей генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, чтобы ООН взяла на себя надлежащую роль — защиту международного права, устава ООН, принципы самоопределения, невмешательства, ненападения, в то время как США нападают на Венесуэлу, она будет играть важную роль в этой битве»,— заявил вице-президент страны Делси Родригес.

Ранее в ООН призвали оценить влияние санкций США на жителей Венесуэлы и выяснить, не нарушают ли они Женевскую конвенцию. В ней содержится пункт, запрещающий применение «коллективного наказания» против гражданского населения.

Напомним, 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США. Верховный суд Венесуэлы попросил власти помочь самым уязвимым группам населения справиться с последствиями санкций. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал людей по всему миру 10 августа провести акции протеста против действий США.

Обострение конфликта вокруг Венесуэлы началось после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента господина Мадуро. США ввели ограничительные меры против Венесуэлы, в частности, санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA и венесуэльского Центробанка.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».