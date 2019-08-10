В ООН призвали оценить влияние санкций США на жителей Венесуэлы

Спецдокладчик ООН Идрис Джазаири призвал Генеральную Ассамблею ООН инициировать международное расследование, чтобы выяснить, являются ли санкции США против Венесуэлы нарушением Женевской конвенции. В ней содержится пункт, запрещающий применение «коллективного наказания» против гражданского населения. Нужно понять, считаются ли вводимые Вашингтоном ограничения «коллективным наказанием», заявил господин Джазаири. Он занимается вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека.

По мнению представителя ООН, американские санкции нарушают нормы международного права. «Вероятно, введенные против Боливарианской Республики Венесуэла санкции подпадают под определение коллективного наказания гражданского населения, которое содержится как в Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов 1949 года, так и в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1899 года, международных конвенциях, участником которых является государство, которое ввело санкции»,— говорится в докладе дипломата (цитата по ТАСС).

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США. Венесуэльский Верховный суд попросил властей помочь самым уязвимым группам населения справиться с последствиями санкций. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал людей по всему миру сегодня, 10 августа, провести акции протеста против действий США.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».