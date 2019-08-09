09 августа, пятница
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Верховный суд Венесуэлы пригрозил наказанием за поддержку санкций против страны

Тем, кто поддерживает введенные против Венесуэлы санкции, может грозить судебное преследование, постановил Верховный суд (ВС) Боливарианской Республики. Он также осудил новые ограничения со стороны США, введенные против Венесуэлы в августе.

ВС призвал власти Венесуэлы помочь самым уязвимым группам населения справиться с последствиями санкций. «Венесуэльская юстиция будет готова сурово наказывать за любую попытку поддержать те сектора, которые намерены ограничить базовые потребности нашего народа»,— говорится в пресс-релизе суда (цитата по ТАСС).

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США. Россия новые санкции раскритиковала. А советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что дни правящей верхушки в Венесуэле сочтены. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал людей по всему миру 10 августа провести акции протеста против действий США.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».

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