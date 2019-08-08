Мадуро призвал провести 10 августа акцию протеста против действий Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал людей по всему миру выйти на улицы. «Я присоединяюсь к призыву… провести протестные акции во всем мире против блокады Дональда Трампа в субботу, 10 августа»,— заявил он в обращении к народу (цитата по «РИА Новости»).

Господин Мадуро призвал выйти на улицы не только в Каракасе, но и в Вашингтоне, Мадриде, Боготе, а также устроить акции протеста в социальных сетях, «чтобы мир узнал правду».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США. Россия новые санкции раскритиковала. А советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что дни правящей верхушки в Венесуэле сочтены.

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