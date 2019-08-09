КНДР обвинила Южную Корею в эскалации напряженности

Пхеньян осудил Сеул за военные учения, которые проводятся вместе с США, обвинив его в эскалации напряженности на Корейском полуострове. Это следует из открытого письма комитета КНДР по делам мирного объединения родины, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В заявлении есть ссылка на «Пханмуджомскую декларацию», согласно которой КНДР и Южная Корея не должны проводить враждебные действия по отношению друг к другу. Несмотря на эти договоренности, Сеул проводит «закрытые учения», связанные с нападением на север, отмечается в документе.

КНДР также выразила недовольство в связи с развертыванием американских истребителей F-35A и повышением военного бюджета под предлогом борьбы с угрозой, «существующей с севера». Пхеньян заявил, что южнокорейские власти «не смогут избежать ответственности» за свои действия.

Напомним, в понедельник, 5 августа, Южная Корея и США начали совместные военные учения. КНДР выступила против и потребовала отменить мероприятия. Пхеньян при этом обвинил США в нарушении договоренностей, которые были достигнуты на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.

О том, возможно ли воссоединение Южной и Северной Кореи, читайте в материале «Огонька» «Слишком дорогой брат».