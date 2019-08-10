Франция созывает Совбез ООН по Ливии после гибели двух сотрудников организации

Франция намерена созвать экстренное заседание Совбеза ООН в ближайшие часы в связи с гибелью двух сотрудников ООН в ливийском Бенгази, сообщил «РИА Новости» источник в СБ ООН. Заседание, по его словам, может пройти в 16:00 (23:00 мск).

Заминированный автомобиль взорвался в Бенгази перед продовольственным рынком на западе города. Источник в медицинских кругах сообщил, что погибли два человека, десять ранены, в том числе ребенок.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил эту атаку, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

В апреле 2019 года противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Первый этап наступления армии фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу завершился 11 июля. Через несколько дней Халифа Хафтар заявил о начале следующего этапа атаки на Триполи.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».