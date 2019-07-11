ЛНА отчиталась об успешном завершении первого этапа наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара успешно завершила первый этап наступления на столицу Триполи, заявил «РИА Новости» генерал Али Салех аль-Катаани. По его словам, первый этап наступления состоял из двух фаз, первая из которых заключалась в занятии определенных районов, а вторая — в установлении полного контроля над позициями и предотвращении материальных и людских потерь.

Генерал сообщил, что ЛНА ждет приказа командования о начале второго этапа операции с целью «освобождения Триполи и окончательной победы».

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Командующий ЛНА Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов».

Тогда военно-воздушные силы правительства национального согласия и авиация господина Хафтара обменялись ударами с воздуха, сопровождавшимися решительными заявлениями сторон. Премьер-министр Сарадж пообещал, что Халифа Хафтар «встретит силу и твердость», и потребовал его арестовать.

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