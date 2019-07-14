Ливийская национальная армия начала новое наступление на Триполи

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара приступила к новому этапу наступления на Триполи. Как рассказал «РИА Новости» командующий 73-ей передовой бригады ЛНА генерал Салих Бухалика, военные рассчитывают взять площадь аш-Шахада (Павших).

«Враг терпит поражение и начал бежать с места боев, чтобы проводить террористические акты внутри города»,— сказал собеседник агентства.

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Командующий ЛНА Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Тогда военно-воздушные силы правительства национального согласия и авиация господина Хафтара обменялись ударами с воздуха, сопровождавшимися решительными заявлениями сторон. Первый этап наступления завершился 11 июля.

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