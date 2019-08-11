Глава Минприроды заявил о необходимости увеличить число лесничеств

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и черных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств. «Я считаю, что нам нужно приблизительно возвращаться к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств»,— заявил он в рамках форума «Машук» в Пятигорске (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, если в Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, то на сегодняшний день их около 20 тыс. «Надо минимизировать лесные пожары, мы сейчас над этим работаем. Лето становится с каждым годом все жарче и жарче в Сибири»,— сказал господин Кобылкин.

Лесные пожары начались в России в июле. МЧС назвало основной причиной пожаров в Сибири неосторожное обращение с огнем. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в регионе сохранится.

Подробности — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах».