Полиция заявила о 136 задержанных после митинга в Москве

Управление МВД по Москве заявило о более чем 130 задержанных после согласованного митинга «Вернем себе право на выборы». «За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек»,— говорится в сообщении полиции.

«ОВД-Инфо» в свою очередь сообщает о задержании в связи с акцией 146 человек (по данным на 20:00). Еще 86 задержаны на митинге солидарности в Санкт-Петербурге. Акции также прошли в Ростове-на-Дону, где задержали 11 человек, и в Брянске (двое задержанных).

По данным МВД, в санкционированном митинге приняли участие 20 тыс. человек, «Белый счетчик» сообщил о 49,9 тыс. участников. После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку». Протестующие переместились в район Китай-города, где начались задержания.

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа.

О ходе сегодняшней акции — в онлайн-трансляции “Ъ”.