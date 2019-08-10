Армия Хафтара объявила о перемирии на время Курбан-байрама

Ливийская национальная армия ЛНА под командованием Халифа Хафтара объявила о прекращении огня в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам). «Главнокомандующий объявил о прекращении всех военных действий армии на окраинах Триполи»,— сообщает ЛНА в Facebook.

Режим прекращения огня будет действовать с 15:00 субботы, 10 августа, до 15:00 понедельника, 12 августа. Объявить временное перемирие ранее предложила миссия ООН в Ливии, войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии предложение приняли.

В апреле 2019 года противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Первый этап наступления армии фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу завершился 11 июля. Через несколько дней Халифа Хафтар заявил о начале следующего этапа атаки на Триполи.

О введении в действие боевой авиации обеими сторонами конфликта читайте в материале “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».