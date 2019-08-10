Число пострадавших после повторных взрывов на арсенале под Ачинском выросло до 13

Количество пострадавших после повторных взрывов в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам у деревни Каменка в Красноярском крае увеличилось до 13 человек. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Администрация Ачинска ввела запрет на прогулки в лесах в зоне действия режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Район складов обследуют с помощью беспилотников.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».