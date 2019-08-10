Район складов с боеприпасами под Ачинском обследуют с помощью беспилотников

В разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края задействовали беспилотники «Орлан-10». Они исследуют территорию на высоте от 300 до 600 метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. «Утром комплексы "Орлан-10" приступили к разведке территории склада. Данные с БПЛА в режиме реального времени передаются в командный пункт»,— сообщили в ведомстве.

Местные власти ввели ограничение на посещение лесов. РЖД изменило движение некоторых поездов, которые следуют в направлении Абакана.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Новые взрывы прогремели 9 августа во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. В Ачинском районе повторно ввели режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших выросло до 11 человек.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».