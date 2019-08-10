Число пострадавших при новых взрывах на арсенале под Ачинском выросло до 12

После произошедших 9 августа взрывов на складе с боеприпасами под Ачинском за медицинской помощью обратились 12 человек. Из них четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Восемь человек были отпущены на амбулаторное лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярского края.

Администрация Ачинска ввела запрет на прогулки в лесах в зоне действия режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В частности, местным жителям нельзя гулять в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский, села Заворки. На местности работают военные саперы, которые должны проверить, что территория безопасна.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Район складов обследуют с помощью беспилотников.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».