Фигуранты дела о массовых беспорядках 27 июля обжаловали арест

Девять фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках во время несанкционированной акции 27 июля в Москве подали апелляции на решение об их аресте. Все подавшие жалобы арестованы сроком на два месяца, до 27 сентября. Им инкриминируется ч. 2 ст. 212 УК РФ и грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

«В адрес суда поступили апелляционные жалобы на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении насилия»,— сообщили журналистам в Пресненском суде (цитата по ТАСС).

Рассмотрение апелляционных жалоб Ивана Подкопаева, Сергея Абаничева, Вячеслава Барабанова и Самариддина Раджабова состоится в Мосгорсуде 14 августа, а жалоб Даниила Конона, Евгения Жукова, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Виталия Синицы — 15 августа.

Всего обвиняемыми по делу проходит 13 человек: девять человек, подавших апелляцию, Евгений Коваленко, арестованный первым (по ч. 1 ст. 318 УК РФ он признал вину), добровольно сдавшийся полиции Сергей Фомин (следствие будет ходатайствовать о его аресте), а также Данила Беглец и Айдар Губайдулин, задержанные сегодня.

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о массовых беспорядках после прошедшей 27 июля в Москве несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. В акции принимало участие, по разным оценкам, от 3,5 тыс. до 6 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», было задержано 1373 человека. В московские суды поступило более 200 дел, по части из которых назначены штрафы или административные аресты.

О том, как акцию 27 июля СКР объявил массовыми беспорядками, читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».