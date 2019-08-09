Еще двух человек задержали по делу о массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет России (СКР) задержал еще двух человек по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Одному из них, Айдару Губайдулину, уже предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Второй задержанный, Данила Беглец, доставлен в СКР, ранее его объявляли в розыск, уточняет ведомство.

Число фигурантов дела, таким образом, выросло до 12. Под арестом уже находятся девять человек (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев).

Сегодня, 9 августа, также будет рассмотрено ходатайство об аресте Сергея Фомина, который добровольно явился в правоохранительные органы после того, как его объявили в розыск.

Напомним, в Москве прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционеры (в том числе Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас) заявили, что результаты проверки были сфальсифицированы, и подали жалобы в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказы.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Ближайшая акция протеста запланирована на 10 августа, она согласована властями.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».