Липецкий «Строймастер» намерен взыскать с депутата Госдумы 1 млн рублей

ООО «Специализированный застройщик "Строймастер"» планирует взыскать с экс-кандидата в липецкие губернаторы депутата Госдумы Александра Шерина 1 млн руб. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал господин Шерин. Компания таким образом рассчитывает добиться признания несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений о ней. В свою очередь Александр Шерин обратился с иском к застройщику о защите чести, достоинства, деловой репутации в Правобережный райсуд Липецка. Исковые требования депутата составляют 100 тыс. руб. «Я это сделал, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Сумма взята исходя из судебной практики — обычно именно ее присуждают суды»,— пояснил “Ъ-Черноземье” господин Шерин.

Напомним, Александр Шерин встал на сторону противников жилкомлпекса «Авангард», который «Строймастер» планировал возвести в Липецке. В конфликт вмешались региональные власти. В середине июня департамент градостроительства и архитектуры Липецка отозвал у компании разрешение на строительство. В мае «Строймастер» обратился в суд с иском к местным противникам жилкомплекса – активисту Михаилом Ларионовым и советнику гендиректора по связям с общественностью «Газпрома межрегионгаз Липецк» Татьяной Семеновой. С каждого из них компания намерена взыскать по 100 тыс. руб. за ущерб деловой репутации.

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Строймастера" меняется "Авангард"».

Александр Прытков