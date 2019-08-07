«Строймастер» потребовал у липецких активистов компенсацию ущербу репутации

ООО «Специализированный застройщик "Строймастер"» ходатайствовало о взыскании с выступавших в соцстеях против строительства жилкомлекса «Авангард» активиста Михаила Ларионова и советника гендиректора по связям с общественностью компании «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяны Семеновой 200 тыс. руб. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил господин Ларионов. По его словам, «Строймастер» намерен взыскать с каждого ответчика по 100 тыс. руб. за ущерб деловой репутации.

Напомним, компания обратилась в арбитражный суд Липецкой области в мае 2019 года. Кроме того, в июне «Строймастер» обратился в арбитражный суд Рязанской области с иском к экс-кандидату в липецкие губернаторы, депутату Госдумы Александру Шерину. Компания таким образом рассчитывает добиться признания несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений о ней. Господин Шерин также поддерживал противников «Авангарда». В июне также департамент градостроительства и архитектуры Липецка отозвал у «Строймастера» разрешение на строительство жилкомлекса.

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Строймастера" меняется "Авангард"».

Александр Прытков