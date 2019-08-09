«Единая Россия» предложила определить одно место для митингов в каждом городе

«Единая Россия» предложила выбрать по одному месту в крупных городах России, где могут проводиться санкционированные митинги. В Москве такой площадкой может стать проспект Сахарова, полагают в партии.

«Они не должны быть, условно, где-то на задворках, куда неудобно людям добираться. Они должны быть в нормальном месте логистики, где могут люди приехать, но самое важное — где можно обеспечить вопросы безопасности»,— сказал глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что норма о местах для митингов может быть закреплена в нормативных актах регионов или даже на федеральном уровне — в качестве «рамочного закона».

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Напомним, комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета уже планирует создать список мест в российских городах, где можно проводить митинги. Соответствующие поправки могут быть подготовлены к сентябрю.

Эта инициатива появилась на фоне протестных акций из-за недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля и 3 августа прошли крупные несогласованные митинги, на каждом из которых, по данным «ОВД-инфо», задержали более 1000 человек. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о массовых беспорядках после акции 27 июля. Фигурантами уже являются 12 человек.

Об ужесточении закона о митингах читайте в материале “Ъ” «В места не столь возбужденные».

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».