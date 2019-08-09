Организаторы митинга 10 августа рассказали о приглашении в полицию

Организаторов акции «Вернем себе право на выборы» 10 августа, санкционированной мэрией Москвы, приглашали в полицию для беседы. Планировалось провести «экстренное обсуждение согласованного митинга». Однако организаторы отказались ехать в ОВД после того, как им не разрешили взять с собой юристов.

Подробности приглашения в полицию РБК рассказали двое заявителей акции — помощница незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Елена Русакова. Последняя уточнила, что организаторам звонил начальник отдела охраны общественного порядка Александр Махонин.

«Нас попытались пригласить для беседы. Но, когда коллеги спросили, можно ли включить в список на проход юристов, им отказали. Тогда заявители решили вообще не ходить, сообщили об этом звонившему. После этого (в полиции.— “Ъ”) особо не настаивали»,— пояснила госпожа Русакова.

Она также заявила, что пока отсутствует согласованная схема прохода, которую обычно оформляют для санкционированных митингов. «Единственный случай, когда она не оформлялась — это в мае 2012 года на Болотной площади. Я буду предпринимать усилия, чтобы все-таки встретиться с руководством ГИБДД и эту схему согласовать»,— отметила Елена Русакова.

Напомним, митинг на проспекте Сахарова проводится за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Подобные акции уже проводились 27 июля и 3 августа, они согласованы не были. По данным «ОВД-инфо», на июльском митинге задержали 1373 человек, а 3 августа — 1001 человека.

В оргкомитет митинга 10 августа входит шесть человек, в том числе муниципальные депутаты Андрей Морев и Денис Шендерович. Как рассказали сами заявители “Ъ”, за два дня было собрано свыше 886 тыс. руб. пожертвований на протестную акцию. Планируется, что деньги пойдут на обустройство сцены и аренду аппаратуры для выступлений.

Подробности — в публикации “Ъ” «Оппозиция не укладывается в смету».