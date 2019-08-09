Трамп раскритиковал Макрона за попытку вмешаться в отношения США с Ираном

Президент США Дональд Трамп попросил президента Франции Эмманюэля Макрона не вмешиваться во взаимоотношения США с Ираном. По словам господина Трампа, никто не имеет права представлять позицию Соединенных Штатов кроме них самих.

«У Ирана серьезные финансовые трудности. Они очень хотят провести переговоры с США, но им посылают противоречивые сигналы все те, кто претендует на то, чтобы представлять нас, включая президента Франции Макрона. Я знаю, что у Эмманюэля добрые намерения, как и у всех остальных, но никто не может отвечать за США помимо Соединенных Штатов»,— написал Дональд Трамп в Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что если США хотят переговоров, то им необходимо отменить антииранские санкции. Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана ограничения, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.