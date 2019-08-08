СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что наложил аресты на счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и еще более чем на сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано.

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб.

Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову. Обыски проходят в рамках уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174 УК РФ). Позднее правозащитники сообщили, что господин Замятин «приглашен в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля». После завершения обысков у господина Гимади его «планируют доставить в Следственный комитет для допроса».

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Дело было передано в главное управление СКР вместе с возбужденным после несанкционированных акций за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов уголовным делом о массовых беспорядках ( ч. 2 ст. 212 УК РФ).

10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг за допуск на выборы всех незарегистрированных кандидатов. Кроме того, московский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал акцию «Прогулка в поддержку честных выборов», которая состоится после митинга.

Подробнее об акциях 10 августа — в материале “Ъ” «Протесту выключают музыку».