S&P: новые американские санкции не повлияют на оценку кредитоспособности России

Новый пакет санкций, введенный Госдепартаментом США в отношении России, не окажет непосредственного влияния на оценку кредитоспособности страны агентством S&P Global Ratings, передает Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании. При этом S&P Global Ratings предупреждает о сохранении риска введения новых, более строгих, санкций.

Согласно материалу S&P, ограничительные меры применяются США к внешним заимствованиям российского правительства в долларах США, то есть не касаются заимствований в национальной валюте.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести новый, второй, пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием». Во многих СМИ эти ограничительные меры сразу же назвали новым пакетом санкций против России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Санкции вступят в силу 19 августа и будут действовать на протяжении не менее одного года. Первый пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» был введен в августе 2018 года.

Второй пакет санкций затронет доступ России к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий по разработке химического и биологического оружия.

О разнонаправленных сигналах из Вашингтона читайте в материале “Ъ” «За дружбу, санкции и гонку вооружений».

О том, почему американские законодатели требуют новых мер против России,— в материале “Ъ” «Конгрессмены недосчитались санкций за Солсбери».