Мосгорсуд признал законным арест Яшина за акцию 27 июля

Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, главы Красносельского района Ильи Яшина, сообщил он сам в Facebook. Оппозиционера обвиняют в организации несанкционированной акции 27 июля. В отношении господина Яшина составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Акция 27 июля проводилась за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в столичную думу. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека, МВД заявило о 1074 задержанных. По итогам акции арестовали 40 человек. В их числе также были кандидаты Константин Янкаускас (7 суток) и Иван Жданов (15 суток). Помимо административных дел возбуждено одно уголовное. По нему проходят десять человек, пятеро из которых уже задержаны.

Подробнее о задержаниях на июльской акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».