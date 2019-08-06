Число пострадавших после взрывов на складе под Ачинском возросло до 13

Число пострадавших в результате взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 13 человек. Как сообщили «Интерфаксу» в районной больнице, в приемный покой обратилась еще одна женщина. Она получила легкие травмы и от госпитализации отказалась.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что пропавший при пожаре человек, скорее всего, погиб. «Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем»,— рассказал он.

Взрывы на складе боеприпасов начались накануне, 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Один человек числится пропавшим без вести, скорее всего, он погиб. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».