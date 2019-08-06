Один человек пропал после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Один человек считается пропавшим без вести после взрывов на территории войсковой части, находящейся рядом с городом Ачинском в Красноярском крае. Как сообщил журналистам губернатор края Александр Усс, сохраняется опасность нахождения на территории в радиусе 15 км. Режим ограниченного пребывания действует до 20:00 по местному времени (16:00 мск).

По словам замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, для разминирования склада направят 70 саперов из Москвы. Специалисты первыми зайдут в арсенал «и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом». «И только после этого мы дадим команду на возвращение жителей»,— добавил генерал (цитата по «РИА Новости»).

ЧП произошло накануне, 5 августа, на складах, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. В результате пострадало 12 человек, взрывы продолжались до глубокой ночи. Жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».