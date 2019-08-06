Пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае потушен

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, очагов открытого горения нет. «Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением десяти самолетов Ил-76 и пяти вертолетов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами»,— добавили в министерстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что пропавший при пожаре человек, скорее всего, погиб. «Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем»,— рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Взрывы на складе, спровоцировавшие возгорание, начались накануне, 5 августа. В результате пострадало 12 человек. Более 16 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».