Причиной пожара на складе боеприпасов под Ачинском мог стать человеческий фактор

Человеческий фактор считают предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, заявил журналистам замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он добавил, что детали произошедшего установят следственные органы и прокуратура. Сам арсенал, по словам генерала, подлежит расформированию, передает ТАСС.

Взрывы на складе, спровоцировавшие пожары, начались накануне, 5 августа. В результате пострадало 12 человек. Жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».