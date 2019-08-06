Генпрокуратура назвала устаревшими средства борьбы с лесными пожарами

За первые шесть месяцев 2019 года Генпрокуратура выявила в России более 27 тыс. нарушений в сфере пользования лесами, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Было возбуждено 685 уголовных дел, ущерб оценивается более чем в 1 млрд руб. По мнению господина Куренного, многие регионы используют устаревшие средства борьбы с огнем.

«В большинстве регионов страны состояние тех сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс»,— сказал он в эфире интернет-канала Генпрокуратуры «Эфир» (цитата по «РИА Новости»).

Накануне представитель управления по надзору в сфере охраны окружающей среды Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и еще ряда регионов искажали статистику по природным пожарам. В надзорном ведомстве также уверены, что правоохранительные органы «недорабатывают» по вопросу предотвращения возгораний.

Лесные пожары начались в России в июле. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. МЧС назвало основной причиной пожаров в Сибири неосторожное обращение с огнем. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в регионе сохранится.

Подробности — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах».