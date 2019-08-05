Генпрокуратура обнаружила искажение данных по лесным пожарам властями Иркутской области

Генеральная прокуратура утверждает, что власти Иркутской области искажали статистику, которая касается лесных пожаров. «Установлены факты (…) отражения недостоверных сведений о возгорании, расстояния до населенных пунктов и искажения данных о времени ликвидации»,— заявил представитель управления по надзору в сфере охраны окружающей среды Генпрокуратуры Роман Федосов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «достоверно можно говорить» об искажениях в Иркутской области и некоторых других регионах. Каких именно, он не уточнил, сказав, что проверка идет по Красноярскому краю, при этом в Бурятии такого не зафиксировано.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что правоохранительные органы также «недорабатывают» по вопросу предотвращения лесных пожаров. Господин Федосов сказал, что за поджог леса в Красноярском крае фигурантом уголовного дела стал только один человек, «что говорит о недостаточной работе в этом отношении».

Лесные пожары начались в России в июле. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По состоянию на 4 августа огнем было охвачено 2,935 млн га. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в Сибири сохранится.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».