Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек, сообщили «РИА Новости» в межрайонной больнице. «Доставили в больницу 12-го пострадавшего»,— сказал собеседник агентства.

«Это пожарный. У него баротравма. Решается вопрос о госпитализации»,— заявил он.

В связи с ЧП готовятся пункты временного размещения на 16,5 тыс. человек.

В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части. ЧП произошло на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов.

К вечеру понедельника сообщалось, что в больницу доставлено семь человек с осколочными ранениями. Однако точно определить количество пострадавших в день ЧП было невозможно.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».