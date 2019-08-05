Янкаускаса арестовали еще на 10 суток

Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу продлили срок административного ареста. «Судья Зюзинского суда Ларкина отправляет меня под арест еще на 10 суток»,— сообщил он в Twitter.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля. После несогласованного митинга московские суды арестовали более 60 человек. Среди них — незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Илья Яшин, Иван Жданов. Константин Янкаускас получил 7 суток.

После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу арестованы уже девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», на акции был задержан 1001 человек.

О реакции властей на акции читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».