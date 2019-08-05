Мосгоризбирком сомневается в цели незарегистрированных кандидатов стать депутатами

У представителей оппозиции, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, не было цели собрать подписи и стать кандидатами или депутатами, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в интервью «Российской газете». По его словам, выборы им были нужны как способ «обкатки технологий» к выборам в Госдуму в 2021 году.

«Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. <…> Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России?» — заявил господин Горбунов. Он отметил, что это «своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей».

Господин Горбунов заявил, что отменять сбор подписей не стоит, но нужно изменить сам процесс. «Лично я буду, скорее всего, предлагать проводить его в помещениях избирательных комиссий, а не на коленке, как сейчас,— объяснил председатель Мосгоризбиркома.— Приходит человек с паспортом, заносит свои данные, поддерживает, кого хочет, а член комиссии проверяет документ и подпись». Кроме того, возможны варианты удостоверения подписи у нотариуса.

В декабре “Ъ” стало известно, что Центризбирком (ЦИК) прорабатывают вопросы о внедрении электронного голосования и оказании государственных услуг по выдвижению и регистрации кандидатов. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала “Ъ”, что разработка предложений по введению новой госуслуги — «вопрос не одного месяца».

Напомним, Мосгоризбирком отказал большинству независимых кандидатов в регистрации из-за брака в подписях. 27 июля в столице состоялась несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов. Оппозиционеры призвали граждан выйти к зданию мэрии на Тверской улице. Полиция перекрыла подходы к зданию, были задержаны более 1,3 тыс. человек.

Еще одна акция состоялась в центре Москвы 3 августа. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», задержан 1001 человек.

Подробнее об упрощении выдвижения и регистрации кандидатов — в материале “Ъ” «Избирательная госуслуга».

Подробнее о реакции властей на акции читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».