В открытом доступе оказались данные 70 тыс. клиентов Бинбанка

В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка. По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, на днях база «была продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов. Сейчас база данных продается в интернете по цене примерно 5 руб. за строку.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к правоохранительным органам, с начала года только в Москве выявили около сотни пострадавших клиентов Бинбанка—физлиц. Сумма хищения со счета колеблется от 3 тыс. до 100 тыс. руб.

В «Открытии» (Бинбанк был присоединен к нему в рамках санации) утверждают, что все проблемы с базой данных «давно решены». В кредитной организации рассказали, что общее количество пострадавших по всем видам мошенничества в банке — «несколько десятков по стране», более трети из них банк возвращает похищенное.

Подробности — в публикации “Ъ” «Санация пропустила "Открытие"».