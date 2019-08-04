Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу «в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо». Об отправке соответствующей телеграммы сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее у бара в американском Дейтоне в Огайо и в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо произошла стрельба. В Дейтоне погибли десять человек, включая стрелка, 26 пострадали, в Эль-Пасо — погибли 20 человек, 26 — пострадали, стрелявший сдался полиции.