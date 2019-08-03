В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Эта цифра совпадает с оценкой МВД. Акция проходит в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму.

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек»,— говорится в сообщении МВД.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошли несколько акций протеста, предыдущая — 27 июля. По ее итогам московские суды арестовали более 60 человек.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.

Подробнее об арестах — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».