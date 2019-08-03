На согласованный митинг в Санкт-Петербурге пришли более 2 тыс. человек

В Санкт-Петербурге согласованная акция «Питер за Москву», организованная для выражения солидарности с московскими оппозиционерами, собрала в гайд-парке на площади Ленина более 2 тыс. человек. Задержаны были около десяти граждан.

В начале мероприятия полиция вывела около восьми провокаторов, которые выкрикивали нелицеприятные вещи в адрес собравшихся. Дальше со сцены в автозак проводили активиста Дмитрия Гусева, который нецензурно выразился в адрес президента России Владимира Путина. Последним задержанным был представитель «Открытой России» в Ленинградской области Дмитрий Скурихин. Он кричал «Путина — долой». Через некоторое время его отпустили и он снова оказался на сцене.

Кроме того, присутствовали активисты движения «Поколение Z», которые вытащили несогласованные с властями флаги своей организации. Их неоднократно приходилось просить, в том числе и правоохранителям, что символы необходимо убрать.

На сцене с речами выступили организаторы митинга координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и кандидат в муниципальные депутаты Павел Чупрунов. Помимо них выступили депутаты законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский, а также кандидат в губернаторы города Надежда Тихонова. По окончании мероприятия граждане мирно разошлись.

Напомним, сегодня, 3 августа, в Москве проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В регистрации отказали 57 кандидатам-самовыдвиженцам, среди них оппозиционеры Любовь Соболь Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Елена Русакова, Юлия Галямина и другие. К моменту публикации МВД сообщило о 30 задержанных на акции на Бульварном кольце, «ОВД-Инфо» — о более 300.

Последняя акция в поддержку кандидатов прошла 27 июля. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных. По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Из десяти фигурантов дела арестованы уже шесть человек.

Подробнее об арестах на прошлой акции — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург